Ковач - первый, кто выиграл золотой дубль в Германии в качестве тренера и в качестве игрока

Сегодня, 15 мая, "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг" и выиграла Кубок Германии.

Команда опередила "Боруссию" на два балла.

По информации Opta, главный тренер мюнхинцев Ковач стал первым, кому удалось завоевать золотой дубль (победы в Бундеслиге и Кубке Германии) и в качестве тренера, и в качестве игрока (в сезоне-2002/03 в составе "Баварии").

Не пропустите: "Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв "РБ Лейпциг" | http://soccernews.ru