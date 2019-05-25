Ковач - первый, кто выиграл золотой дубль в Германии в качестве тренера и в качестве игрока

Теги нико ковачбавария мюнхенрб лейпциг

Ковач - первый, кто выиграл золотой дубль в Германии в качестве тренера и в качестве игрока

Сегодня, 15 мая, "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг" и выиграла Кубок Германии.

Команда опередила "Боруссию" на два балла.

По информации Opta, главный тренер мюнхинцев Ковач стал первым, кому удалось завоевать золотой дубль (победы в Бундеслиге и Кубке Германии) и в качестве тренера, и в качестве игрока (в сезоне-2002/03 в составе "Баварии").

Не пропустите: "Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв "РБ Лейпциг" | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
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