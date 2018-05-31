Ковач планирует выставить на трансфер пятерых футболистов "Баварии"

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Ковач планирует выставить на трансфер пятерых футболистов "Баварии"

В "Баварии" могут произойти большие перемены.

Как сообщает Bild, новый наставник клуба Нико Ковач готов расстаться с пятью игроками. В этот список вошли Хуан Бернат, Джером Боатенг, Артуро Видаль, Тьяго Алькантара и Роберт Левандовски.

Напомним, что в услугах Левандовски заинтересованы ПСЖ, "Реал" и "Челси".

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