Ковач после поражения от "Айнтрахта" поругался с четырьмя футболистами "Баварии"
Экс-тренер "Баварии" Нико Ковач поругался с четырьмя футболистами после разгромного поражения от "Айнтрахта" (1:5).
По сведениям Marca, хорватский специалист предъявил претензии Джерому Боатенгу, Кингсли Коману, Тьяго Алькантаре и Сержу Гнабри.
Отмечается, что Ковач обвинил Гнабри в частых потерях мяча, Комана в отсутствии бойцовского характера, Алькантару в постоянных падениях, а Боатенга в заработанном удалении.
Ранее Ковач покинул пост тренера "Баварии", и.о. тренера стал Ханс Флик.
Читайте также: СМИ узнали новые детали отставки Ковача с поста главного тренера "Баварии". | http://soccernews.ru
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|Шальке
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|Айнтрахт Франкфурт
|10
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|8
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|17
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|Хоффенхайм
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Унион Берлин
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|Майнц 05
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|Кельн
|10
|7
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|Падерборн
|10
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