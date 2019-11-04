Ковач после поражения от "Айнтрахта" поругался с четырьмя футболистами "Баварии"

Экс-тренер "Баварии" Нико Ковач поругался с четырьмя футболистами после разгромного поражения от "Айнтрахта" (1:5).

По сведениям Marca, хорватский специалист предъявил претензии Джерому Боатенгу, Кингсли Коману, Тьяго Алькантаре и Сержу Гнабри.

Отмечается, что Ковач обвинил Гнабри в частых потерях мяча, Комана в отсутствии бойцовского характера, Алькантару в постоянных падениях, а Боатенга в заработанном удалении.

Ранее Ковач покинул пост тренера "Баварии", и.о. тренера стал Ханс Флик.

Читайте также: СМИ узнали новые детали отставки Ковача с поста главного тренера "Баварии". | http://soccernews.ru