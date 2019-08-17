Ковач прокомментировал грядущий переход Коутиньо в "Баварию"

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Ковач прокомментировал грядущий переход Коутиньо в "Баварию"

Наставник "Баварии" Нико Ковач высказался о скором переходе в мюнхенский клуб полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

"Я считаю, что не только "Бавария", но и Бундеслига и вся Германия могут быть рады тому, что такой большой игрок будет выступать в нашем чемпионате", - цитирует Ковача официальный сайт клуба.

По данным Mundo Deportivo, "Бавария" заплатит за годичную аренду Коутиньо 15-20 миллионов евро. Следующим летом "ротен" могут подписать бразильца на постоянной основе за 120 миллионов.

Коутиньо выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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