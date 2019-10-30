Ковач прокомментировал победный матч с "Бохумом"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победный матч с "Бохумом" (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка Германии.
"На протяжении 60-79 минут все было не так.
Мне кажется это связано с мотивацией игроков. Тактика тут не причем. Слишком много было плохих передач.
Как только вышли Мюллер и Коутинью все стало намного лучше", - сказал Ковач.
Напомним, мюнхенцы проигрывали с 36-й минуты. Положение исправили Серж Гнабри и Томас Мюллер, забившие на последних минутах матча.
Не пропустите: "Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии и другие результаты 1/16 финала | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Стало известно, в какой форме "Зенит" сыграет в Кубке с "Томью"
-
В Чили приостановили все футбольные соревнования из-за массовых беспорядков
-
Игрок "Краснодара" ярко высказался о Галицком
-
Мельгарехо признался, что хотел бы остаться в "Спартаке"
-
Экс-тренер сборной России Адвокат возглавил "Фейеноорд"
-
Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Сельту"
-
Слуцкий - о победе "Витесса" над "Де Графсхапом": "Движемся в следующий раунд"
-
Ковач прокомментировал победный матч с "Бохумом"
-
Марадона сидел на троне во время матча "Химнасии" с "Ньюэллсом"
-
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
-
Эмери подчеркнул, что рассчитывает на Озила
-
Вальверде: "Каждый раз, когда Месси касается мяча, происходит что-то особенное"
-
Гвардиола подвел итоги матча 4-го раунда Кубка английской лиги с "Саутгемптоном"
-
Ларссон поделился мнением о предстоящем матче с "Ростовом"
-
Конте недоволен календарем матчей "Интера"
-
1
Главные новости дня: 29 октября
-
1
Суарес поразил ворота всех команд, против которых играл в Примере
-
1
"Бордо" и "Ним" добыли победы в матчах Кубка французской лиги
-
8
"Барселона" разгромила "Вальядолид". Месси забил два гола и отдал два ассиста
-
1
"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4