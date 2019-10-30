Ковач прокомментировал победный матч с "Бохумом"

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Ковач прокомментировал победный матч с "Бохумом"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победный матч с "Бохумом" (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

"На протяжении 60-79 минут все было не так.

Мне кажется это связано с мотивацией игроков. Тактика тут не причем. Слишком много было плохих передач.

Как только вышли Мюллер и Коутинью все стало намного лучше", - сказал Ковач.

Напомним, мюнхенцы проигрывали с 36-й минуты. Положение исправили Серж Гнабри и Томас Мюллер, забившие на последних минутах матча.

Не пропустите: "Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии и другие результаты 1/16 финала | http://soccernews.ru
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