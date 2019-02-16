Ковач прокомментировал победу "Баварии" над "Аугсбургом"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач высказался после победы своей команды над "Аугсбургом" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

"Мы плохо вошли в игру. Не помню, когда в последний раз команда так быстро пропускала. Это было очень неприятно. Но мы продемонстрировали характер и во втором тайме взяли игру под контроль. В целом "Бавария" добыла заслуженную трудовую победу" - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Напомним, что "Бавария" дважды по ходу матча отыгрывалась, однако в итоге забила три гола в ворота "Аугсбурга" и заработала три очка.

Благодаря этому результату мюнхенцы сократили отставание от лидирующей дортмундской "Боруссии" до двух очков.

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