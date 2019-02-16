Ковач прокомментировал победу "Баварии" над "Аугсбургом"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач высказался после победы своей команды над "Аугсбургом" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.
"Мы плохо вошли в игру. Не помню, когда в последний раз команда так быстро пропускала. Это было очень неприятно. Но мы продемонстрировали характер и во втором тайме взяли игру под контроль. В целом "Бавария" добыла заслуженную трудовую победу" - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
Напомним, что "Бавария" дважды по ходу матча отыгрывалась, однако в итоге забила три гола в ворота "Аугсбурга" и заработала три очка.
Благодаря этому результату мюнхенцы сократили отставание от лидирующей дортмундской "Боруссии" до двух очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12