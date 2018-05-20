Ковач прокомментировал победу над "Баварией" в финале Кубка Германии

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Ковач прокомментировал победу над "Баварией" в финале Кубка Германии

Наставник "Айнтрахта" Нико Ковач подвел итоги матча против "Баварии" (3:1).

"Моя команда показала огромное желание. Мы одержали заслуженную победу. Что касается эпизода с пенальти, то думаю, арбитру стоило назначить одиннадцатиметровый удар" - приводит слова Ковача сайт Бундеслиги.

Напомним, что Ковач в следующем сезоне будет возглавлять "Баварию".

Смотрите также обзор матча "Бавария" - "Айнтрахт". | http://soccernews.ru

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