Ковач прокомментировал разгромное поражение "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал, что думает о разгромном поражении своей команды в матче 10-го тура Бундеслиги с "Айнтрахтом" (1:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба.



"Мы неплохо вошли в игру, но спустя восемь минут все было перевернуто. Было сложно играть во Франкфурте на протяжении 80 минут в меньшинстве.



Играли хорошо, но даже в меньшинстве не имели права проигрывать со счётом 1:5. Сегодня было определенно не то, чего мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом", - сказал Ковач.



"Бавария" с 18 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Германии. У "Айнтрахта" 17 очков и 6 позиция.

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