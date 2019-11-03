Ковач прокомментировал разгромное поражение "Баварии"

Теги нико ковачбавария мюнхенайнтрахт франкфурт

Ковач прокомментировал разгромное поражение "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал, что думает о разгромном поражении своей команды в матче 10-го тура Бундеслиги с "Айнтрахтом" (1:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы неплохо вошли в игру, но спустя восемь минут все было перевернуто. Было сложно играть во Франкфурте на протяжении 80 минут в меньшинстве.

Играли хорошо, но даже в меньшинстве не имели права проигрывать со счётом 1:5. Сегодня было определенно не то, чего мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом", - сказал Ковач.

"Бавария" с 18 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Германии. У "Айнтрахта" 17 очков и 6 позиция.

А еще:  "Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
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