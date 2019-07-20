Ковач прокомментировал слухи об интересе "Баварии" к Бэйлу

Наставник "Баварии" Нико Ковач заявил, что клуб не заинтересован в Гарете Бэйле.

"Бэйл не входит в наш шорт-лист. Он отличный футболист, однако нам он не интересен", - приводит слова Ковача Football Espana.

Ранее ходили слухи о том, что "Бавария" хочет арендовать валлийца.

Соглашение Бэйла с "Реалом" действует до лета 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 14 забитых мячей и 6 ассистов в 42 играх.

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