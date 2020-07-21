Ковач прокомментировал своё назначение в "Монако"

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Ковач прокомментировал своё назначение в "Монако"

Новый главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился впечатлениями в связи с началом работы во французском клубе.

"Это масштабный проект, серьёзный вызов, и нам это нравится. Мы выложимся на 100 процентов, чтобы добиться успеха. Нам уже хочется приступить к работе, и, надеюсь, нас ждёт светлое будущее. Я рад начать новый этап в новой стране, которая стала четвёртой на моём карьерном пути. Мне нравится Монако, и я думаю, что это правильное место и верный проект для меня", - сказал хорватский специалист в интервью клубной пресс-службе.

48-летний Ковач заключил с "Монако" контракт до лета 2023 года. У руля монегасков он сменил испанца Роберта Морено, уволенного накануне.

Не пропустите: Ковач провел первую тренировку во главе "Монако". | http://soccernews.ru
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