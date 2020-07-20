Ковач провел первую тренировку во главе "Монако"
Новый главный тренер "Монако" Нико Ковач провел первую тренировку во главе клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В занятии участвовал российский футболист Александр Головин.
Premier entrainement au CE pour Niko Kovac en pic.twitter.com/mCIDQlXGtB— AS Monaco (@AS_Monaco) July 20, 2020
О назначении Ковача стало известно вчера, 19 июля. Специалист сменил на посту главного тренера Роберто Морено.
24-летний хавбек выступает во французском клубе с лета 2018 года.
Не пропустите: Головин стал первым русским капитаном "Монако". | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" оказался ниже всех московских клубов по итогам РПЛ впервые с 2014 года
-
"Локомотив" и "Краснодар" нацелились на форварда "Арсенала"
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о покупке английского таланта
-
Фанаты "Спартака" призвали Дюкова и Кашшаи уйти в отставку
-
Матч "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится из-за коронавируса
Лента новостей
-
France Football: "Золотой мяч" не будет вручен в этом году
-
Талалаев высказался об отмене матча с "Сочи"
-
Агент Жиго рассказал, что разговоров о трансфере футболиста пока не ведется
-
Ковач провел первую тренировку во главе "Монако"
-
AI Sport: Влашич может продолжить карьеру в "Наполи"
-
"Спартак" оказался ниже всех московских клубов по итогам РПЛ впервые с 2014 года
-
Ещенко резко ответил фанату после проигрыша "Спартака"
-
"Оренбург" сменит главного тренера по окончании сезона
-
Рамос забил 100-й гол в клубной карьере
-
"Локомотив" и "Краснодар" нацелились на форварда "Арсенала"
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о покупке английского таланта
-
Фанаты "Спартака" призвали Дюкова и Кашшаи уйти в отставку
-
Матч "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится из-за коронавируса
-
"Челси" близок к трансферу Хаверца
-
Почеттино отказал "Монако"
-
"Урал" объявил о расторжении контракта с Парфёновым
-
Зидан объяснил отсутствие Бэйла в заявке на матч с "Леганесом"
-
КДК РФС рассмотрит два эпизода из матча "Зенит" - "Спартак"
-
Медведев ответил Федуну на слова о дутом чемпионстве "Зенита"
-
Рамос стал первым защитником в 21-м веке с 10+ голами в одном сезоне Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13