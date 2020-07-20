Ковач провел первую тренировку во главе "Монако"

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Ковач провел первую тренировку во главе "Монако"

Новый главный тренер "Монако" Нико Ковач провел первую тренировку во главе клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В занятии участвовал российский футболист Александр Головин.

О назначении Ковача стало известно вчера, 19 июля. Специалист сменил на посту главного тренера Роберто Морено. 

24-летний хавбек выступает во французском клубе с лета 2018 года. 

Не пропустите: Головин стал первым русским капитаном "Монако". | http://soccernews.ru
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