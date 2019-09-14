Ковач рассказал, чего ждет от матча с "Лейпцигом"

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Ковач рассказал, чего ждет от матча с "Лейпцигом"

Наставник "Баварии" Нико Ковач рассказал, чего ждет от матча 4-го тура Бундеслиги с "РБ Лейпцигом". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Мы знаем, что нас ждет. Матчи с "Лейпцигом" всегда яркие, но мы мотивированы. Мы чемпионы Германии и уверенны в своих силах. Мы готовы победить. Хоть они и первые, но после этого матча мы хотим ими стать", - сказал Ковач.

"Лейпциг" с 9 баллами занимает 1 место турнирной таблице чемпионата Германии. "Бавария" с 7 очками занимает 3 позицию.

Встреча пройдет сегодня, 14 сентября, в Лейпциге. Начало - в 19:30 (мск).

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