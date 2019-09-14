Ковач рассказал, чего ждет от матча с "Лейпцигом"
Наставник "Баварии" Нико Ковач рассказал, чего ждет от матча 4-го тура Бундеслиги с "РБ Лейпцигом". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
"Мы знаем, что нас ждет. Матчи с "Лейпцигом" всегда яркие, но мы мотивированы. Мы чемпионы Германии и уверенны в своих силах. Мы готовы победить. Хоть они и первые, но после этого матча мы хотим ими стать", - сказал Ковач.
"Лейпциг" с 9 баллами занимает 1 место турнирной таблице чемпионата Германии. "Бавария" с 7 очками занимает 3 позицию.
Встреча пройдет сегодня, 14 сентября, в Лейпциге. Начало - в 19:30 (мск).
А еще: "РБ Лейпциг" усилился форвардом "Ромы"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ковач рассказал, чего ждет от матча с "Лейпцигом"
-
Сарри рассказал, как чувствовал себя во время пневмонии
-
Издание FourFourTwo отреагировало на эпизод в матче 9-го тура РПЛ
-
Иванович прокомментировал победу над тульским "Арсеналом"
-
Тарасов пригласил мальчика, сделавшего прическу как у Ибрагимовича, к себе домой
-
Матч между "Мальоркой" и "Атлетиком" закончился безголевой ничьей
-
Дзюба подшутил над Аршавиным
-
Манджукич готов продолжить карьеру в МЛС
-
"Фортуна" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги
-
Дзюба назвал Дриусси своим любимчиком
-
Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити
-
Дзюба поздравил родителей с годовщиной
-
Черевченко прокомментировал матч "Арсенала" с "Зенитом"
-
Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Арсеналом"
-
Цорн поделился мнением о главном тренере сборной России Черчесове
-
1
Бранислав Иванович провел 100-й матч за "Зенит"
-
Месси не попал в заявку "Барселоны" на матч с "Валенсией"
-
"Лилль" переиграл "Анжер" в матче 5-го тура чемпионата Франции
-
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0