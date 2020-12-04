Ковач рассказал когда ждать Головина на поле

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Ковач рассказал когда ждать Головина на полеГлавный тренер "Монако" Нико Ковач предположил сроки возвращения к игре хавбека Александра Головина.

"Парень двигается в верном направлении. Пока медицинский штаб не рекомендует спешить с его выходом на поле. Травма оказалась серьезнее, чем мы считали раньше. Скорее всего, мы подождем еще пару недель, не будем подвергать его лишнему риску", — сказал Ковач в интервью пресс-службе "монегасков".

Таким образом, полузащитник может пропустить ближайшие матчи "Монако" в Лиге 1 против "Лилля", "Марселя" и "Ланса".

В текущем сезоне россиянин успел принять участие в двух матчах, но не отметился результативными действиями.

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