Ковач рассказал когда ждать Головина на поле

Главный тренер " Монако " Нико Ковач предположил сроки возвращения к игре хавбека Александра Головина.



" Парень двигается в верном направлении. Пока медицинский штаб не рекомендует спешить с его выходом на поле. Травма оказалась серьезнее, чем мы считали раньше. Скорее всего, мы подождем еще пару недель, не будем подвергать его лишнему риску " , — сказал Ковач в интервью пресс-службе "монегасков" .



Таким образом, полузащитник может пропустить ближайшие матчи "Монако" в Лиге 1 против "Лилля", "Марселя" и "Ланса".



В текущем сезоне россиянин успел принять участие в двух матчах, но не отметился результативными действиями.



Не пропустите: Неймар поставил ультиматум ПСЖ касательно продления контракта | http://soccernews.ru