Ковач рассказал когда ждать Головина на поле
Главный тренер "Монако" Нико Ковач предположил сроки возвращения к игре хавбека Александра Головина.
"Парень двигается в верном направлении. Пока медицинский штаб не рекомендует спешить с его выходом на поле. Травма оказалась серьезнее, чем мы считали раньше. Скорее всего, мы подождем еще пару недель, не будем подвергать его лишнему риску", — сказал Ковач в интервью пресс-службе "монегасков".
Таким образом, полузащитник может пропустить ближайшие матчи "Монако" в Лиге 1 против "Лилля", "Марселя" и "Ланса".
В текущем сезоне россиянин успел принять участие в двух матчах, но не отметился результативными действиями.
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