Ковач рассказал о своих ожиданиях перед финалом Кубка Франции

Фото: сайт "Монако"/Автор неизвестен

Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился своими ожиданиями от финала Кубка Франции с "ПСЖ".

"Я бы сказал, что нас ждет матч с очень сильным соперником на отличном стадионе. Я счастлив вернуться на один из стадионов, на котором мне довелось играть, будучи футболистом. "Пари Сен-Жермен" — отличная команда с высококлассными игроками. Им повезло с тем, что в их составе есть много футболистов, которые привыкли играть в финалах и выигрывать трофеи.

Нам будет отведена роль аутсайдеров, но у нас есть возможность одержать победу в этом матче, как это уже случилось со мной, когда я тренировал "Айнтрахт". Мы уважаем своего соперника. Я думаю, что они нас тоже уважают. "Пари Сен-Жермен" и "Монако" — это две сильные команды чемпионата Франции. Посмотрим, каков будет исход", — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

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