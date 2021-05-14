Ковач рассказал о своих ожиданиях перед финалом Кубка Франции

Теги кубок франциинико ковачмонакопсж

Ковач рассказал о своих ожиданиях перед финалом Кубка ФранцииФото: сайт "Монако"/Автор неизвестен

Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился своими ожиданиями от финала Кубка Франции с "ПСЖ".

"Я бы сказал, что нас ждет матч с очень сильным соперником на отличном стадионе. Я счастлив вернуться на один из стадионов, на котором мне довелось играть, будучи футболистом. "Пари Сен-Жермен" — отличная команда с высококлассными игроками. Им повезло с тем, что в их составе есть много футболистов, которые привыкли играть в финалах и выигрывать трофеи.

Нам будет отведена роль аутсайдеров, но у нас есть возможность одержать победу в этом матче, как это уже случилось со мной, когда я тренировал "Айнтрахт". Мы уважаем своего соперника. Я думаю, что они нас тоже уважают. "Пари Сен-Жермен" и "Монако" — это две сильные команды чемпионата Франции. Посмотрим, каков будет исход", — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

Также не пропустите: Ватцке высказался о будущем Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 мая

Главные новости дня: 14 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов