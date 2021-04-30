Ковач рассказал, соответствует ли Головин уровню игроков "Баварии"

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Наставник "Монако" Нико Ковач поделился мнением об игровых качествах российского полузащитника Александра Головина.

"Думаю, Саша соответствует уровню игроков, которых я тренировал в Мюнхене. Техника всегда была при нём. Мы изменили несколько тактических деталей. Голо - игрок атаки, но ему нужно научиться аспектам игры в обороне. Для современного футбола это необходимо. Также он очень сильно прибавил в "физике", - сказал Ковач.

Хорватский тренер с июля 2018 по ноябрь 2019 года возглавлял "Баварию", а летом 2020-го его назначили в "Монако".

24-летний Головин в текущем сезоне сыграл за монегасков 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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