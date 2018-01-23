Ковач: "С "Баварией" я не контактировал"

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач не собирается переходить в "Баварию" в конце сезона.

"С "Баварией" я не контактировал. Гарантирую это на все сто процентов. В данный момент могу сказать, что и в следующем сезоне буду наставником "Айнтрахта". Мой контракт с клубом действует до лета 2019 года. В "Айнтрахте" чувствую себя счастливым человеком. Для меня важны спортивные перспективы и полагаю, что мы неплохо справляемся со своими задачами", - сказал наставник.

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