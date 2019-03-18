Ковач: "Счастливы, что "Бавария" снова лидирует в Бундеслиге"
Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач поделился эмоциями после победы своей команды над "Майнцем" в матче 26-го тура чемпионата Германии.
"Мы блестяще вошли в игру. Это было очень важно после обидного вылета из Лиги Чемпионов. Порадовал не только итоговый результат, но и качество нашей игры. Мои поздравления футболистам. Счастливы, что мы снова лидируем в Бундеслиге", - сказал Ковач.
По итогам 26 туров "Бавария" и дортмундская "Боруссия" набрали по 60 очков, но мюнхенцы опережают конкурента по дополнительным показателям.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13