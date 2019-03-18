Ковач: "Счастливы, что "Бавария" снова лидирует в Бундеслиге"

Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач поделился эмоциями после победы своей команды над "Майнцем" в матче 26-го тура чемпионата Германии.

"Мы блестяще вошли в игру. Это было очень важно после обидного вылета из Лиги Чемпионов. Порадовал не только итоговый результат, но и качество нашей игры. Мои поздравления футболистам. Счастливы, что мы снова лидируем в Бундеслиге", - сказал Ковач.

По итогам 26 туров "Бавария" и дортмундская "Боруссия" набрали по 60 очков, но мюнхенцы опережают конкурента по дополнительным показателям.

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