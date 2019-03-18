Ковач: "Счастливы, что "Бавария" снова лидирует в Бундеслиге"

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Ковач: "Счастливы, что "Бавария" снова лидирует в Бундеслиге"

Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач поделился эмоциями после победы своей команды над "Майнцем" в матче 26-го тура чемпионата Германии.

"Мы блестяще вошли в игру. Это было очень важно после обидного вылета из Лиги Чемпионов. Порадовал не только итоговый результат, но и качество нашей игры. Мои поздравления футболистам. Счастливы, что мы снова лидируем в Бундеслиге", - сказал Ковач.

По итогам 26 туров "Бавария" и дортмундская "Боруссия" набрали по 60 очков, но мюнхенцы опережают конкурента по дополнительным показателям.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 26 60
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 60
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 46
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 26 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 26 42
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 39
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 38
10 Герта Герта 26 35
11 Фрайбург Фрайбург 26 31
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 31
13 Майнц 05 Майнц 05 26 30
14 Аугсбург Аугсбург 26 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
17 Ганновер 96 Ганновер 96 26 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 26 13
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