Ковач сделал заявление накануне матча "Бавария" - "Ливерпуль"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится завтра, 13 марта.
"Завтра на нас будет смотреть весь мир. Это выдающееся событие не только для игроков и тренеров, но также для болельщиков и прессы.
Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны завтра побеждать. Нулевой ничьей не будет. Нас ждет поддержка всего стадиона, которой мы не видели уже долгое время», – приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.
Матч "Бавария" - "Ливерпуль" пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Начало игры в 23:00 мск.
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