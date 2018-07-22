Ковач сделал заявление о возможном уходе Боатенга из "Баварии"

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Ковач сделал заявление о возможном уходе Боатенга из "Баварии"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал информацию о том, что игроком его команды Джеромом Боатенгом интересуется ПСЖ.

"Я хорошо знаю Боатенга. Не сомневаюсь, что он останется в "Баварии", – приводит слова Ковача Goal.com.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает за 29-летнего Боатенга 35 миллионов евро, но "Бавария" готова с ним расстаться не менее, чем за 80 миллионов.

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