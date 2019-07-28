Ковач: "Уверен, что "Бавария" купит Сане"

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Ковач: "Уверен, что "Бавария" купит Сане"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач выразил уверенность в успешном завершении переговоров по трансферу нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Нашей целью является трансфер Сане. Уверен, что "Бавария" сможет купить его", - приводит слова Ковача Goal.com со ссылкой на ZDF.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" не хочет расставаться с игроком. Впрочем, "горожане" все же не исключают вероятности его продажи за 100 миллионов евро. Сам форвард не прочь сменить клуб, так как не всегда получает место в основном составе манкунианцев.

Не пропустите: "Бавария" близка к покупке молодого португальца. | http://soccernews.ru

 
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