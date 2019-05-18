Ковач уверен, что останется в "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач сделал заявление о своём будущем в мюнхенском клубе.

"Уверен, что останусь в "Баварии". У меня есть информация из первых рук", - цитирует Ковача Bild.

47-летний хорватский специалист возглавил "ротен" прошлой весной. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу.

Контракт между Ковачем и "Баварией" рассчитан до 2021 года.

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