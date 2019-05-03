Ковач: "В голосовании за "Золотой мяч" Месси всегда получает мой голос"
Наставник "Баварии" Нико Ковач рассказал, что думает о результативности нападающего "Барселоны" Лионеле Месси. Об этом информирует Omnisport.
"В мире есть только один Месси. Неважно, что я скажу о нем, этого все равно будет недостаточно. О нем можно говорить только в превосходной степени.
Я имею право голосовать за игрока, который получит "Золотой мяч". Месси всегда получает мой голос. Есть и другие прекрасные футболисты, но для меня Лионель - лучший из лучших", - сказал Ковач.
Напомним, 1 мая, в рамках первого ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпуле" Месси оформил дубль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18