Ковач: "В голосовании за "Золотой мяч" Месси всегда получает мой голос"

Наставник "Баварии" Нико Ковач рассказал, что думает о результативности нападающего "Барселоны" Лионеле Месси. Об этом информирует Omnisport.

"В мире есть только один Месси. Неважно, что я скажу о нем, этого все равно будет недостаточно. О нем можно говорить только в превосходной степени.

Я имею право голосовать за игрока, который получит "Золотой мяч". Месси всегда получает мой голос. Есть и другие прекрасные футболисты, но для меня Лионель - лучший из лучших", - сказал Ковач.

Напомним, 1 мая, в рамках первого ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпуле" Месси оформил дубль.

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