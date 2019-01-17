Ковач высказался о борьбе с "Боруссией" за чемпионский титул в Бундеслиге



Главный тренер "Баварии" Нико Ковач верит, что его команда может догнать дортмундскую "Боруссию" в Бундеслиге. В матче 18-го тура чемпионата Германии, который состоится 18 января, "Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом".

"Я вижу, что мои парни хотят как можно скорее начать погоню за "Боруссией". Мы намерены победить "Хоффенхайм". Нам нужно это сделать, чтобы давление на "Боруссию" увеличилось. Никогда не знаешь, как сыграет команда после перерыва. Надеюсь, что мы добьемся положительного результата.

"Хоффенхайм" - это очень сильный соперник с классным тренером. Безусловно, они могут доставить нам проблемы", - цитирует Ковача официальный сайт клуба.

Напомним, что после 17 туров "Бавария" занимает второе место в Бундеслиге, отставая от лидирующей "Боруссии" на шесть очков.

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