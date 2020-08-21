Ковач высказался о матче 1-го тура Лиги 1 между "Монако" и "Реймсом"

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Ковач высказался о матче 1-го тура Лиги 1 между "Монако" и "Реймсом"

Наставник "Монако" Нико Ковач рассказал об ожиданиях от матча 1-го тура чемпионата Франции с "Реймсом".

"Мы завершаем 5-недельный период подготовки. Думаю, мы хорошо использовали это время. С нетерпением ждем начала сезона.

Мы хотим агрессивно играть и владеть мячом и инициативой. Но вместе с этим мы хотим сохранять баланс. Мы все еще готовимся, и находимся на правильном пути.

"Реймс" - отличная команда. У них маленький бюджет, но они выдают отличный результат. Думаю, победит команда, которая будет больше владеть мячом", - сказал Ковач.

Матч 1-го тура Лиги 1 "Монако" - "Реймс" состоится 23 августа.

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