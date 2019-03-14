Ковач высказался о поражении от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Наставник "Баварии" Нико Ковач подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Напомним, что мюнхенская команда потерпела поражение со счётом 1:3 и вылетела из турнира.

"Должен поздравить Юргена Клоппа и "Ливерпуль". Они явно были лучше нас по итогам двух игр. Мы старались продвигать повыше наших крайних защитников, чтобы снабжать мячами Левандовски, но "Ливерпуль" действовал очень организованно и усложнил нам задачу. Отсутствие Киммиха - это не оправдание. Футболисты выложились на сто процентов, но этого оказалось недостаточно", - сказал Ковач.

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