Ковач высказался о своем увольнении из "Баварии"

Нико Ковач назвал правильным решением о своей отставке с поста главного тренера мюнхенской "Баварии".

"Я считаю, что клуб принял верное решение. Оно было принято на основании результатов, а также игры команды в последних матчах. Я и мой брат Роберт благодарим "Баварию" за оказанное доверие. За 1,5 года мы стали чемпионами Германии, выиграли Кубок и Суперкубок страны. Это было хорошее время. Я желаю клубу и команде успехов", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

В 10-м туре "Бавария" уступила "Айнтрахту" (1:5) и в данный момент занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Временным наставником клуба назначен Ханс Флик, который ранее являлся ассистентом Ковача.

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