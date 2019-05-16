Ковач высказался о возможном увольнении из "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

"Сейчас меня этот вопрос не интересует. Мы боремся за чемпионство и не обращаем внимания на слухи. Мой контракт рассчитан до 2021 года и я намерен доработать его", - приводит слова Ковача Goal.com.

За тур до конца "Бавария" идет на первом месте в чемпионате, опережая "Боруссию" на два очка. Кроме того, мюнхенский клуб пробился в финал Кубка Германии, где сразится с "РБ Лейпциг".

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