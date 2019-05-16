Ковач высказался о возможном увольнении из "Баварии"

Теги бавария мюнхеннико ковач

Ковач высказался о возможном увольнении из "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

"Сейчас меня этот вопрос не интересует. Мы боремся за чемпионство и не обращаем внимания на слухи. Мой контракт рассчитан до 2021 года и я намерен доработать его", - приводит слова Ковача Goal.com.

За тур до конца "Бавария" идет на первом месте в чемпионате, опережая "Боруссию" на два очка. Кроме того, мюнхенский клуб пробился в финал Кубка Германии, где сразится с "РБ Лейпциг".

Читайте также: Ван Боммел может сменить Ковача в "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Реал" подписал контракт с Йовичем

СМИ: "Реал" подписал контракт с Йовичем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 33 75
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 73
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 33 55
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 33 55
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 33 54
7 Вольфсбург Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 33 50
10 Герта Герта 33 43
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 33 41
12 Майнц 05 Майнц 05 33 40
13 Фрайбург Фрайбург 33 33
14 Аугсбург Аугсбург 33 32
15 Шальке Шальке 33 32
16 Штутгарт Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 Ганновер 96 33 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 33 19
Полная таблица

топ-5 тегов