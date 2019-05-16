Ковач высказался о возможном увольнении из "Баварии"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал слухи о своей возможной отставке.
"Сейчас меня этот вопрос не интересует. Мы боремся за чемпионство и не обращаем внимания на слухи. Мой контракт рассчитан до 2021 года и я намерен доработать его", - приводит слова Ковача Goal.com.
За тур до конца "Бавария" идет на первом месте в чемпионате, опережая "Боруссию" на два очка. Кроме того, мюнхенский клуб пробился в финал Кубка Германии, где сразится с "РБ Лейпциг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19