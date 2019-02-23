Ковач ярко высказался о результатах "Баварии"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 23-го тура чемпионата Германии против "Герты" рассказал, что думает о результатах своей команды. Об этом информирует пресс-служба команды.
"Нам необходимо немного поднажать в Бундеслиге. Если мы хотим сохранить возможность победы в чемпионате, мы должны только побеждать. Если мы победим в матче с "Гертой", то сравняемся с Дортмундом, и им на следующий день нужно будет снова побеждать. В Бундеслиге, то нас будет не остановить", - сказал Ковач.
"Бавария" с 48 очками располагается на 2 строчке чемпионата Германии, отставая от лидирующей "Боруссии" на 2 балла.
А еще: "Бавария" включилась в борьбу за лидера "Барселоны"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|22
|51
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Байер Леверкузен
|22
|36
|6
|Вольфсбург
|22
|35
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|22
|32
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|22
|13