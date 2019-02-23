Ковач ярко высказался о результатах "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 23-го тура чемпионата Германии против "Герты" рассказал, что думает о результатах своей команды. Об этом информирует пресс-служба команды.

"Нам необходимо немного поднажать в Бундеслиге. Если мы хотим сохранить возможность победы в чемпионате, мы должны только побеждать. Если мы победим в матче с "Гертой", то сравняемся с Дортмундом, и им на следующий день нужно будет снова побеждать. В Бундеслиге, то нас будет не остановить", - сказал Ковач.

"Бавария" с 48 очками располагается на 2 строчке чемпионата Германии, отставая от лидирующей "Боруссии" на 2 балла.

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