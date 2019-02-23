Ковач ярко высказался о результатах "Баварии"

Теги нико ковачбавария мюнхенборуссия дортмунд

Ковач ярко высказался о результатах "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 23-го тура чемпионата Германии против "Герты" рассказал, что думает о результатах своей команды. Об этом информирует пресс-служба команды.

"Нам необходимо немного поднажать в Бундеслиге. Если мы хотим сохранить возможность победы в чемпионате, мы должны только побеждать. Если мы победим в матче с "Гертой", то сравняемся с Дортмундом, и им на следующий день нужно будет снова побеждать. В Бундеслиге, то нас будет не остановить", - сказал Ковач.

"Бавария" с 48 очками располагается на 2 строчке чемпионата Германии, отставая от лидирующей "Боруссии" на 2 балла. 

А еще: "Бавария" включилась в борьбу за лидера "Барселоны"| http://soccernews.ru

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 48
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 41
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 36
6 Вольфсбург Вольфсбург 22 35
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 34
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 32
10 Герта Герта 22 32
11 Майнц 05 Майнц 05 22 27
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 22 25
13 Фрайбург Фрайбург 22 24
14 Шальке Шальке 22 23
15 Аугсбург Аугсбург 22 18
16 Штутгарт Штутгарт 23 16
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