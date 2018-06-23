Ковачич анонсировал свой уход из "Реала"
Хавбек "Реала" Матео Ковачич заявил, что летом уйдет из клуба.
"Я хотел бы играть больше для мадридских фанатов. Я люблю футбол и люблю быть на поле. Также я понимаю, что в "Реале" очень трудно пробиться в основу. Особенно потому, что я был очень молод, когда приехал сюда. Поэтому я думаю, что лучше всего перейти в другой клуб, где у меня будет больше возможностей выходит в основе. Эту возможность, я уверен, могу получить, и я хочу ее получить прямо сейчас.
В "Реале" важен каждый футболист. Однако проблема в том, что для молодого футболиста трудно иметь постоянную игровую практику, а без нее я никогда не смогу показать свой истинный потенциал. Когда у меня нет ясности, я несчастлив. Я действительно наслаждался этими тремя годами в Мадриде, с невероятными товарищами по команде, выигрывая трофеи. Тем не менее, я не был полностью счастлив, потому что мой вклад во все это был не максимальным. И это именно то, что я хочу изменить. Я не знаю нового наставника и никогда не говорил с ним, но в эти годы я мало играл и рад, что это не повлияло на вызов в сборную. Повторюсь, я намерен сменить клуб" - приводит слова Ковачича Mаrсa.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20