Ковачич близок к переходу в клуб АПЛ

Теги реал мадридчелсиматео ковачич

Ковачич близок к переходу в клуб АПЛПолузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич близок к переходу в лондонский "Челси", информирует Marca.

Так, по сведениям издания, "сливочные" и "аристократы" близки к заключению арендного соглашения по 24-летнему хавбеку сроком на один год. О сделке клубы объявят уже в течение ближайших нескольких часов.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, "Челси" может обновить трансферный рекорд для вратарей. | soccernews.ru

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