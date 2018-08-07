Ковачич близок к переходу в клуб АПЛ

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич близок к переходу в лондонский "Челси", информирует Marca.

Так, по сведениям издания, "сливочные" и "аристократы" близки к заключению арендного соглашения по 24-летнему хавбеку сроком на один год. О сделке клубы объявят уже в течение ближайших нескольких часов.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, "Челси" может обновить трансферный рекорд для вратарей. | soccernews.ru