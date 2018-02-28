Ковачич близок к уходу из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич близок к смене клубной прописки, информирует Marca.

По сведениям издания, 23-летнего хавбека не устраивает его положение к команде, где он получает игровую практику лишь время от времени. Главным претендентом на хорвата называется итальянская "Рома".

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за "Реал".

Напомним, после матча с "Эспаньолом" в раздевалке "Реала" произошел конфликт. | soccernews.ru