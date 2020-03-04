Ковачич был травмирован в матче с "Ливерпулем"

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Ковачич был травмирован в матче с "Ливерпулем"

Хавбек "Челси" Матео Ковачич был травмирован в матче "Ливерпуля" в Кубке Англии (1:0, 2-й тайм).

Судья встречи заменил 25-летнего футболиста на 42-й минуте игры. На замену хорвата вышел полузащитник Мэйсон Маунт.

Ковачич в нынешнем сезоне чемпионата Англии провел 25 матчей.

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