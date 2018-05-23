Ковачич: "Хочу быть похожим на Иньесту и Модрича"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич назвал лучших игроков планеты на своей позиции.

" Я смотрю на игру великих полузащитников, чтобы продолжать свой прогресс. Модрич и Иньеста - мои кумиры. Они - лучшее, что я видел. Я часто просматриваю видео с их игрой, я хотел бы быть таким, как они ", - цитирует 24-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Рамос назвал Роналду самым важным игроком в истории "Реала". | soccernews.ru