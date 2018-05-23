Ковачич: "Хочу быть похожим на Иньесту и Модрича"
Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич назвал лучших игроков планеты на своей позиции.
"Я смотрю на игру великих полузащитников, чтобы продолжать свой прогресс. Модрич и Иньеста - мои кумиры. Они - лучшее, что я видел. Я часто просматриваю видео с их игрой, я хотел бы быть таким, как они", - цитирует 24-летнего хавбека El Mundo Deportivo.
Напомним, Рамос назвал Роналду самым важным игроком в истории "Реала". | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20