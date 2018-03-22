Ковачич: "Хорватия попала в сильнейшую группу на ЧМ-2018"



Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич оценил шансы команды преодолеть группового этап на Чемпионате Мира-2018.

"Наша команда обладает хорошим составом на всех позициях. Но нам досталась самая сложная группа на ЧМ-2018. Все считают, что она сильнейшая. Но у нас такой же высокий уровень игры, как и у соперников. Это будут замечательные матчи", – приводит слова Ковачича твиттер Футбольного союза Хорватии.

Напомним, что Хорватия сыграет в одной группе с Аргентиной, Исландией и Нигерией.

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