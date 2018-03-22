Ковачич: "Хорватия попала в сильнейшую группу на ЧМ-2018"
Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич оценил шансы команды преодолеть группового этап на Чемпионате Мира-2018.
"Наша команда обладает хорошим составом на всех позициях. Но нам досталась самая сложная группа на ЧМ-2018. Все считают, что она сильнейшая. Но у нас такой же высокий уровень игры, как и у соперников. Это будут замечательные матчи", – приводит слова Ковачича твиттер Футбольного союза Хорватии.
Напомним, что Хорватия сыграет в одной группе с Аргентиной, Исландией и Нигерией.
Не пропустите: Хорватия представила форму на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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|Группа C
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|О
|1
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|Дания
|0
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|Франция
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|0
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|М
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|Южная Корея
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|М
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|0
|0
|3
|Панама
|0
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|Тунис
|0
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|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
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|Япония
|0
|0
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|Сенегал
|0
|0