Ковачич и Роналду не участвовали в тренировке "Реала"

Футболисты "Реала" Матео Ковачич и Криштиану Роналду не участвовали в тренировке команды, сообщает Football Espana.

По информации ресурса, Ковачич еще не восстановился после небольшого повреждения, которое он получил в игре против "Барселоны". А отсутствие Роналду связано с его дисквалификацией на пять матчей за то, что он толкнул арбитра в первом матче за Суперкубок Испании.

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