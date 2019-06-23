Ковачич может перейти в "Милан"

"Милан" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Наставник королевского клуба Зинедин Зидан согласен на аренду игрока. Также хорватом интересуется "Интер".

В минувшем сезоне 25-летний Ковачич выступал на правах аренды за "Челси", за который провел 51 матч и отдал две голевые передачи. Лондонский клуб имел право выкупить игрока, но не сможет им воспользоваться из-за запрета на трансферы, наложенным на него ФИФА.

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