Ковачич может перейти в "Милан"

1 Теги миланреал мадридматео ковачичтрансферы

Ковачич может перейти в "Милан"

"Милан" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Наставник королевского клуба Зинедин Зидан согласен на аренду игрока. Также хорватом интересуется "Интер".

В минувшем сезоне 25-летний Ковачич выступал на правах аренды за "Челси", за который провел 51 матч и отдал две голевые передачи. Лондонский клуб имел право выкупить игрока, но не сможет им воспользоваться из-за запрета на трансферы, наложенным на него ФИФА.

Не пропустите: Конте хочет видеть Ковачича в "Интере". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Да используйте его на фланге неужели не понятно что он фланговый игрок

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алвес не вернется в "Барселону"

Алвес не вернется в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов