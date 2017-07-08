Ковачич может покинуть "Реал"

Хорватский полузащитник "Реала" Матео Ковачич задумался об уходе из клуба, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, футболист опасается увеличения конкуренции в центре поля в связи с возможных переходом в клуб хавбека "Бетиса" Дани Себальоса.

По некоторым данным, интерес к 23-летнему Ковачичу проявляют ПСЖ и "Тоттенхэм".

Не пропустите: Роналду ждет судьба Мораты? "Реал" не намерен снижать трансферную стоимость португальца. | http://soccernews.ru