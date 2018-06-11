Ковачич намерен определиться с будущим после разговора с новым наставником "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич намерен определиться со своим будущим уже после того, как его команда получит нового главного тренера.

Так, по сведениям AS, 24-летний хавбек "сливочных" будет готов этим летом сменить клубную прописку, если не получит гарантий от будущего наставника в том, что в новом сезоне он будет получать стабильную игровую практику на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Ковачич определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru