Ковачич намерен покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич намерен покинуть свой клуб по окончанию текущего сезона из-за отсутствия стабильной игровой практики.

Как информирует испанская пресса, 23-летний хавбек "сливочных" рассчитывает сменить команду после завершения Чемпионата Мира в России. Предпочтительным для себя вариантом хорват рассматривает возвращение в миланский "Интер".

Напомним, болельщиков "Реала" удивила фамилия Смолова в списке потенциальных подписантов клуба. | soccernews.ru