Ковачич намерен покинуть "Реал" зимой

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич намерен покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний хавбек имеет два выгодных предложения от итальянских "Интера" и "Милана". Ввиду этого, а также того, что он не имеет стабильной игровой практики в королевском клубе, хорват планирует перебраться в Серию А уже в январе.

Напомним, "Реал" начал переговоры по Левандовски. | soccernews.ru