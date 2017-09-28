Ковачич намерен зимой покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич намерен сменить клубную прописку уже ближайшей зимой, информирует испанская пресса.

Так, 23-летний хавбек рассчитывает перебраться в команду, в которой он сможет получать стабильную игровую практику. Это даст возможность футболисту лучше подготовиться к предстоящему Чемпионату Мира, куда имеет неплохие шансы квалифицироваться его сборная Хорватии.

Наиболее реальным местом продолжения карьеры Ковачича называется миланский "Интер".

Напомним, Зидан похвалил Бэйла. | soccernews.ru