Ковачич: "Нас трудно обыграть, когда мы так играем"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич подвел итог ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором его команда обыграла французский ПСЖ.

"Это была хорошая и сложная игра. Соперник играл хорошо, но мы также действовали уверенно. ПСЖ больше владел мячом, но мы были очень агрессивны. Нас трудно обыграть, когда мы так играем. Этот клуб родился, чтобы играть в Лиге Чемпионов", - цитирует 23-летнего хавбека ВВС.

Напомним, "Реал" выиграл у ПСЖ со счетом 2:1. | soccernews.ru