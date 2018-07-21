Ковачич настаивает на своем уходе из "Реала"

Теги реал мадридматео ковачич

Ковачич настаивает на своем уходе из "Реала"Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич настаивает на своем уходе из королевского клуба, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "сливочные" пытаются убедить 24-летнего хавбека продолжить свои выступления на "Сантьяго Бернабеу", так как считают его важным игроком команды. Однако хорват не намерен менять своего решения, так как хочет получать больше игрового времени.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним,  Бензема жестко ответил итальянскому журналисту, сообщившему о его скором переходе в "Милан". | soccernews.ru

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