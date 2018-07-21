Ковачич настаивает на своем уходе из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич настаивает на своем уходе из королевского клуба, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "сливочные" пытаются убедить 24-летнего хавбека продолжить свои выступления на "Сантьяго Бернабеу", так как считают его важным игроком команды. Однако хорват не намерен менять своего решения, так как хочет получать больше игрового времени.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, Бензема жестко ответил итальянскому журналисту, сообщившему о его скором переходе в "Милан". | soccernews.ru