Ковачич не будет продан этим летом

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич не сменит клубную прописку в текущее трансферное окно.

По информации источника, мадридцы приняли решение оставить 23-летнего футболиста, который проявил себя во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов заплатить за игрока за 30 миллионов евро.

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