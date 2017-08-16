Ковачич не будет продан этим летом

Теги реал мадридматео ковачич

Ковачич не будет продан этим летомПолузащитник "Реала" Матео Ковачич не сменит клубную прописку в текущее трансферное окно.

 По информации источника, мадридцы приняли решение оставить 23-летнего футболиста, который проявил себя во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов заплатить за игрока за 30 миллионов евро. 

Читайте: "Реал" хочет получить за годичную аренду Ковачича 25 миллионов евро | http://soccernews.ru

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