Ковачич не хочет возвращаться в "Реал"
Хорватский полузащитник Матео Ковачич видит своё будущее не в мадридском "Реале", сообщает Marca.
По сведениям издания, 24-летний футболист хочет остаться в АПЛ. Его приоритетом является "Челси", но "синие" не смогут выкупить игрока из-за трансферного бана.
Аренда вице-чемпиона мира в лондонском клубе истекает 30 июня. За ситуацией следит миланский "Интер".
В текущем сезоне Ковачич сыграл за "Челси" 40 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2021 года.
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|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
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|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
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|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
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