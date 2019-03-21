Ковачич не хочет возвращаться в "Реал"

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Ковачич не хочет возвращаться в "Реал"

Хорватский полузащитник Матео Ковачич видит своё будущее не в мадридском "Реале", сообщает Marca.

По сведениям издания, 24-летний футболист хочет остаться в АПЛ. Его приоритетом является "Челси", но "синие" не смогут выкупить игрока из-за трансферного бана.

Аренда вице-чемпиона мира в лондонском клубе истекает 30 июня. За ситуацией следит миланский "Интер".

В текущем сезоне Ковачич сыграл за "Челси" 40 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2021 года.

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Комментарии

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петушалду
петушалду

это и понятно, рЫГал это дно!

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