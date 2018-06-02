Ковачич не исключил уход из "Реала"

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Ковачич не исключил уход из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич не исключил свой уход из королевского клуба.

"Надеюсь, что в следующем сезоне я буду играть чаще - в "Реале" или где-либо ещё" - цитирует 24-летнего хорвата Goal.com.

В минувшем сезоне Ковачич сыграл за "Реал" 36 матчей и сделал 4 результативных передачи. В его услугах заинтересованы итальянские топ-клубы.

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