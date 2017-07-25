Ковачич обеспокоен своим положением в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич обеспокоен своим положением в команде, информирует испанская пресса.

23-летний хавбек опасается, что с приходом новых игроков он будет получать еще меньше игрового времени, что может привести к потере места в стартовом составе своей национальной сборной, которая в следующем году с большой долей вероятности сыграет на Чемпионате Мира. Ввиду этого, хорват планирует встретиться с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом, чтобы прояснить свое положение в королевском клубе.

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании французского нападающего. | soccernews.ru