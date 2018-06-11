Ковачич определился с приоритетным местом продолжения карьеры

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Ковачич определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Как сообщает AS, 24-летний хорват раздумывает над переходом в туринский "Ювентус", который заинтересован в его услугах.

Впрочем, решение по своему будущему Ковачич примет только после того, как будет объявлено имя нового главного тренера "Реала". Игрок намерен обсудить с будущим наставником "сливочных" свои перспективы в команде.

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