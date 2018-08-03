Ковачич определился с приоритетным местом продолжения карьеры

1 Теги реал мадридматео ковачичинтер миланювентус

Ковачич определился с приоритетным местом продолжения карьерыПолузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 24-летний хавбек предпочитает вернуться в итальянскую Серию А, где заинтересованность в его подписании уже проявили его бывший клуб миланский "Интер" и туринский "Ювентус".

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним,  агенты подталкивают Модрича к уходу из "Реала". | soccernews.ru

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Майил

Испанская пресса ............. Пишите источник дауны

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