Ковачич определился со своим следующим клубом

Теги интер миланреал мадридматео ковачич

Ковачич определился со своим следующим клубомПолузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич определился со своим следующим клубом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний хавбек планирует вернуться в миланский "Интер", за который он выступал в период с 2013-го по 2015-й годы. Хорват уже даже начал подыскивать себе дом в Италии.

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" сделал предложение Неймару. | soccernews.ru

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