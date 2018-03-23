Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич определился со своим следующим клубом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний хавбек планирует вернуться в миланский "Интер", за который он выступал в период с 2013-го по 2015-й годы. Хорват уже даже начал подыскивать себе дом в Италии.

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" сделал предложение Неймару. | soccernews.ru